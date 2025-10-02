Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí
2. 10. 2025 16:42 Domácí
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu trestu nastoupil ve vězení na pražské Pankráci. Podmínku dostal čtyřiačtyřicetiletý Novotný za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za to v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.
