Markéta Pekarová Adamová, šéfka Sněmovny a TOP 09 volila krátce po 15:00 na ZŠ Na Balabence v pražské Libni. „Není to tak, že by se nás to netýkalo a bylo to daleko v Bruselu a Štrasburku. Jedná se o naše zákony a naše životy, které to velmi ovlivňuje,“ řekla Pekarová Adamová. Očekává, že účast u voleb se bude pohybovat kolem třiceti procent.

