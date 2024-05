VIDEO: Peksa: Ať si Nerudová nechá své šejdířské praktiky pro sebe. Dělá ostudu české vědě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Peksa: Ať si Nerudová nechá své šejdířské praktiky pro sebe. Dělá ostudu české vědě

Kauza kandidátky do europarlamentu Danuše Nerudové (za STAN), která se týká publikování v predátorských časopisech, je ostuda. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS to řekl europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Dodal, že by si měla „šejdířské praktiky“ nechat pro sebe a všechny nezesměšňovat.

video: CNN Prima NEWS