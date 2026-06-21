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Pěnová bitva v Černožicích

Domácí
Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště nastříkali desítky kubíků pěny, ve které se vyřádily děti, ale i někteří dospělí. Někteří to pojali jako bitvu, jiní v bílé hmotě plavali nebo dělali stojky. Hasiči pak zájemce ještě ostříkali hadicí, aby pěnu omyli.
video: iDNES.tv
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