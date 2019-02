VIDEO: Pepi Bican přišel o otce i bratra, čelil i nacistům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pepi Bican přišel o otce i bratra, čelil i nacistům

Byl jedním z nejlepších fotbalistů všech dob. Josef Bican, ikona pražské Slavie, přestřílel i legendárního Brazilce Pelého. Jeho světový věhlas však mohl být ještě mnohem větší, kdyby se Pepi Bican narodil do lepších časů. V době, kdy měl nejzářivější formu, totiž probíhala druhá světová válka. Byl to ale také muž, který si prošel řadou životních tragédií - v dětství přišel o otce i bratra. Bicana to nezlomilo a později nepodlehl ani vábení nacistů, kteří toužili, aby hrál za německou reprezentaci. Nezlomil jej ani hon, jenž na něj později uspořádali komunisté.

video: iDNES.cz