Pes hasič poprvé na zahraniční misi. Pomáhal hledat oběti zemětřesení
9. 7. 2026 17:08 Domácí
Pětiletý německý krátkosrstý ohař jménem Brit zvládl svou první záchrannou zahraniční operaci na výbornou. Společně se svým psovodem Davidem Hynkem pomáhal po ničivém zemětřesení na severu Venezuely, kde český tým zasahoval v náročných podmínkách mezi zřícenými budovami. Přeživší se jim najít nepodařilo.
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