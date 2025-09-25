Pěší zónu v centru města chtějí vyčistit a vyhnat auta
25. 9. 2025 9:20 Domácí
Krajinska ulice je vstupní branou do centra Budějovic. Město ji plánuje do pěti let kompletně opravit. Největšími problémy jsou auta a nepořádek.
00:45
Domácí25. 9. 2025 9:20
