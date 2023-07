VIDEO: Stát šetří i na sobě, nemůžeme žít na dluh. Lidé to chápou, míní Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stát šetří i na sobě, nemůžeme žít na dluh. Lidé to chápou, míní Fiala

Konsolidační balíček nedozná větších změn, shodnou se na něm ministři z celé vlády. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS to v pondělí uvedl premiér Petr Fiala, podle kterého veřejnost chápe potřebu ozdravit veřejné finance. Předseda ODS dále promluvil o budoucnosti strany v nadcházejících volbách do europarlamentu. Rád by prosadil změny v nelegální migraci.

video: CNN Prima News