VIDEO: Premiér Fiala se radil s umělou inteligencí, co má říci kolegům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér Fiala se radil s umělou inteligencí, co má říci kolegům

Do přípravy svého vystoupení na ideové konferenci občanských demokratů zapojil premiér a předseda ODS Petr Fiala i umělou inteligenci, která začne čím dál víc vstupovat do našeho života. Prozradil stranickým kolegům, že požádal umělou inteligenci o doporučení, co má své ODS říci.

video: ČTK