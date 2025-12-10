Měl jsem více jezdit mezi lidi, řekl Fiala o tom, co by dělal jinak

Domácí
Fialův kabinet se naposledy sešel na schůzi. Premiér označil jeho působení v čele země za úspěšné, zpětně by však možná dal dříve na rady kolegů i novinářů, aby více jezdil mezi občany do regionů, jako to dělá ve velké míře také nově jmenovaný premiér Andrej Babiš.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:37

Hotel Veliš přišel o svůj symbol, nebezpečný Lev musel pryč
Domácí
10. 12. 2025 16:00
32:42

Prezident versus Babiš 2:0. A nebo to byla remíza? Přeli se Staří bílí muži
Domácí
10. 12. 2025 16:00
01:23

Měl jsem více jezdit mezi lidi, řekl Fiala o tom, co by dělal jinak
Domácí
10. 12. 2025 15:46
03:22

Jak funguje aplikace Záchranka?
Domácí
10. 12. 2025 15:40
01:20

Rusové dokončili obklíčení ukrajinského Myrnohradu
Zahraniční
10. 12. 2025 15:12
01:42

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků
Domácí
10. 12. 2025 14:44
05:09

Fiala označil svou vládu za úspěšnou
Domácí
10. 12. 2025 13:38
01:11

Pastrňák se po návratu blýskl v NHL třemi asistencemi
Sport
10. 12. 2025 13:16
01:19

Šéf fotbalové Zbrojovky si přišel prohlédnout starý stadion za Lužánkami
Domácí
10. 12. 2025 13:04
02:58

Legrační, naprosto to nechápu, divil se Klaus, proč Turek není na seznamu ministrů
Domácí
10. 12. 2025 12:12
01:33

V Austrálii zakázali dětem pod 16 let sociální sítě
Zahraniční
10. 12. 2025 11:48
01:44

Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
Krimi
10. 12. 2025 11:46
02:45

Když jsem se seznámila s manželem, chodila jsem s Bobkem, říká Čunderlíková
Společnost
10. 12. 2025 11:36
01:08

Prezident na návštěvě Libereckého kraje
Domácí
10. 12. 2025 11:20
00:30

Katie Price záhadně hubne. Ve videích vystavuje své přednosti
Lifestyle
10. 12. 2025 11:16
02:47

Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
Krimi
10. 12. 2025 10:52
00:31

Kim Zolciaková se nebojí operací. Na Instagramu sdílí záběry z estetických úprav
Lifestyle
10. 12. 2025 10:44
34:32

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota
Rozstřel
10. 12. 2025 10:00
01:05

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu
Domácí
10. 12. 2025 9:02
08:19

Svezli jsme se škodovkou budoucnosti. Elektrický kombík v akci
Technika
10. 12. 2025 9:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.