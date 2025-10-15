Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
15. 10. 2025 15:18 Domácí
Fialova vláda podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet. Ta ho už předložila 30. září, ovšem teď by ho podle Babiše, který citoval zákon, měla předložit znovu. „Naše vláda to v roce 2021 udělala ,“ uvedl Babiš s tím, že Zbyněk Stanjura a Petr Fiala to odmítají udělat.
03:00
„Zachytit člověka při nevhodně zdvižené pravici lze i u jiných osob,“ uvedl Libor Vondráček
Domácí15. 10. 2025 17:32
00:24
Její rty se hýbou jako kulomet, řekl Trump o mluvčí Karoline Leavittové
Zahraniční15. 10. 2025 17:30
01:47
Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha
Zahraniční15. 10. 2025 16:40
00:18
Jeden muž, pět nahých žen. V druhém díle Naked Attraction si vybírá Honza
Společnost15. 10. 2025 16:00
00:36
V druhém díle Naked Attraction si vybírá playboy z Moravy Honza
Společnost15. 10. 2025 16:00
00:25
Větrníky vytočí obci na Orlickoústecku miliony, lidem v okolí nic
Domácí15. 10. 2025 15:42
01:13
Vůdce Sýrie přijel za Putinem, chce vydat Asada. Lavrov odmítl spekulace o otravě
Zahraniční15. 10. 2025 15:28
00:24
Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení
Domácí15. 10. 2025 15:28
03:01
Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
Domácí15. 10. 2025 15:18
03:29
Soud zrušil osvobození muže v případu zapáleného národního parku České Švýcarsko
Krimi15. 10. 2025 15:10
06:08
Motorista Boris Šťastný informoval o jednání o budoucí vládě
Domácí15. 10. 2025 14:58
01:00
Aston Martin Lagonda
Technika15. 10. 2025 14:22
03:46
Okamura vyjmenoval pět bodů, které budou prosazovat na vládě
Domácí15. 10. 2025 14:06
00:38
Čína otevřela nejvyšší bungee jumping na světě
Zahraniční15. 10. 2025 14:00
01:35
Ruský dron ve Westminsteru. Sikorski varoval před útoky v hloubi Evropy
Zahraniční15. 10. 2025 13:54
04:10
Hašek končí u fotbalové reprezentace. Další trenér bude dočasný
Sport15. 10. 2025 13:50
01:05
Opozice mě chce odepsat. Opírají se o 15 let staré příspěvky, řekl Turek
Zahraniční15. 10. 2025 13:36
01:45
Nevidíme smysl v tom znovu předkládat rozpočet, řekl Fiala
Domácí15. 10. 2025 13:30
01:04