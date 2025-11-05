Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura, řekl premiér Fiala
5. 11. 2025 11:50 Domácí
„Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Upozornil, že nárok na šéfa Sněmovny si dělá hnutí SPD, které nezískalo ani osm procent hlasů, zatímco dříve křeslo šéfa Sněmovny měl buď vítěz voleb nebo druhá strana ve volbách.
