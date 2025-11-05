Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura, řekl premiér Fiala

Domácí
„Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Upozornil, že nárok na šéfa Sněmovny si dělá hnutí SPD, které nezískalo ani osm procent hlasů, zatímco dříve křeslo šéfa Sněmovny měl buď vítěz voleb nebo druhá strana ve volbách.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:32

V Jihlavě mají před novou arénou sochu ze zábradlí legendární haly
Domácí
5. 11. 2025 13:56
00:57

Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl
Domácí
5. 11. 2025 13:52
00:32

Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová. Na videích to však není znát
Lifestyle
5. 11. 2025 13:48
00:53

Na britské farmě vznikla obří dýňová mozaika Ozzyho Osbournea
Zahraniční
5. 11. 2025 13:04
03:12

Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura, řekl premiér Fiala
Domácí
5. 11. 2025 11:50
01:22

Žena sebrala cizí kabelku zapomenutou na lavičce
Krimi
5. 11. 2025 11:48
00:34

Mexická prezidentka čelila nechtěným dotykům muže. Chtěl ji i políbit
Zahraniční
5. 11. 2025 11:24
00:19

V Olomouci už fungují vánoční ruské kolo a kluziště
Domácí
5. 11. 2025 11:16
03:04

Olda udá kohokoliv. Samir Hauser se v klipu o zrádcích ostře opřel do Klempíře
Společnost
5. 11. 2025 11:14
00:34

Oblohu rozzářil superúplněk
Zahraniční
5. 11. 2025 11:08
00:33

Playmate Caroline v příběhu inspirovaném ikonickou Catwoman
Společnost
5. 11. 2025 10:48
01:16

Brankář Philadelphie Dan Vladař po výhře nad Montrealem
Sport
5. 11. 2025 10:24
33:02

Byl jsem na dně. Řepka promluvil v dokumentu o vězení, alkoholu i sebevraždě
Rozstřel
5. 11. 2025 10:00
02:22

Na soutoku Moravy a Dyje se rozkládají největší lužní lesy ve střední Evropě
Domácí
5. 11. 2025 9:46
01:56

Nominace Tomia Okamury je národní i mezinárodní ostudou, řekl šéf STAN Rakušan
Domácí
5. 11. 2025 9:20
01:10

D1 blokovala uzavírka na Benešovsku. Shořel tam kamion
Krimi
5. 11. 2025 9:12
37:30

Dalibor je pro mě pevná skála. Adéla Gondíková o zlaté éře Novy i lásce k horám
Rozstřel
5. 11. 2025 9:00
01:12

Auto skončilo pod návěsem kamionu. Zablokovala se část Pražského okruhu
Domácí
5. 11. 2025 8:26
01:34

Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu
Zahraniční
5. 11. 2025 8:12
00:53

Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně deset lidí
Zahraniční
5. 11. 2025 7:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.