Nadšení zavládlo ve štábu SPOLU. V soubojích s opozičním ANO se prosadili kandidáti vládních stran s jedinou výjimkou všude tam, kde to šlo. „Výsledek je jednoznačný,“ řekl premiér Fiala. Za symbolickou považuje výhru Miloše Vystrčila. „Není to pouze prohra hnutí ANO, je to osobní prohra Andreje Babiše. V těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika,“ řekl Fiala.

video: ČTK