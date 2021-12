VIDEO: Nemusíme vše řešit zákazy, pokud se budeme chovat odpovědně, řekl Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro CNN Prima NEWS řekl, že není nutné vše řešit příkazy a zákazy. „Pokud se budeme chovat odpovědně,“ řekl Fiala. Podle něj vláda pečlivě sleduje to, co se děje v zahraničí a bude včas a adekvátně reagovat: „Rozhodli jsme se, že nebudeme žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, ale to prosím neznamená, že je covid pryč a že se můžeme všichni chovat, jakoby ta nemoc tady nebyla.“

video: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS