Od července budou kratom a konopí v prodeji jen pro dospělé, řekl Hladík

Nařízení, podle kterého by mohl v Česku od července začít regulovaný prodej kratomu a konopí s obsahem THC do jednoho procenta, měla na programu vláda. Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Vláda projednávání nařízení přerušila a rozhodne o něm po notifikaci od Evropské komise, což má být do 20. května.

video: ČTK