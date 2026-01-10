Podle Macinky se má prezident Turkovi omluvit. Je za co, řekl ministr zahraničí
10. 1. 2026 14:16 Domácí
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) na cestě z Ukrajiny novinářům řekl, že prezident Petr Pavel by se měl omluvit Filipu Turkovi. „Má za co,“ uvedl podle CNN Prima NEWS. Hlava státu podle Macinky líčí Turka jako „největšího nepřítele české ústavnosti“.
00:14
Hasiči zachraňují zraněného muže, který je zaklíněný v jeskyni. Zásah ztěžuje počasí
Krimi10. 1. 2026 16:04
01:20
Místo zavinovaček doporučují zdravotníci kontakt dítěte a matky kůží na kůži
Domácí10. 1. 2026 15:36
01:06
Podle Macinky se má prezident Turkovi omluvit. Je za co, řekl ministr zahraničí
Domácí10. 1. 2026 14:16
00:50
Turek zažaluje prezidenta. Chce od Pavla omluvu
Domácí10. 1. 2026 13:14
01:42
Vážná nehoda šesti aut brzdila dopravu na D0
Krimi10. 1. 2026 13:06
01:40
Korunní princ burcuje z exilu Íránce k dalším protestům
Zahraniční10. 1. 2026 12:48
01:46
Princezna Kate zveřejnila silný vzkaz o uzdravení a naději
Zahraniční10. 1. 2026 12:22
01:11
Rusko upravilo drony Šáhid pro boj s ukrajinskými vrtulníky
Zahraniční10. 1. 2026 11:32
00:53
Pražskou Stromovku obsadily děti se sáňkami
Domácí10. 1. 2026 10:54
01:17
KLDR tvrdí, že sestřelila jihokorejský dron
Domácí10. 1. 2026 10:14
01:59
Hasiči museli dovážet vodu, zamrzly jim hydranty
Krimi10. 1. 2026 10:12
00:21
V Žďárské prodejně razí heslo: méně cukru, více chuti
Domácí10. 1. 2026 10:04
02:09
Potápěči ukázali, jak to vypadá pod hladinou jezera Most
Domácí10. 1. 2026 8:30
02:17
Silvestrovský sestřih moderátorky
Sport10. 1. 2026 7:30
01:48
Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město
Technika10. 1. 2026 0:06
05:42
Mario Tennis Fever - přehledový trailer
Společnost10. 1. 2026 0:06
02:54
Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká František Kinský
Společnost10. 1. 2026 0:06
00:54
Brněnské ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí Václav Trojan
Domácí9. 1. 2026 21:44
01:14