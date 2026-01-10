Podle Macinky se má prezident Turkovi omluvit. Je za co, řekl ministr zahraničí

Domácí
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) na cestě z Ukrajiny novinářům řekl, že prezident Petr Pavel by se měl omluvit Filipu Turkovi. „Má za co,“ uvedl podle CNN Prima NEWS. Hlava státu podle Macinky líčí Turka jako „největšího nepřítele české ústavnosti“.
video: CNN Prima News
