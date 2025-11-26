Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka
26. 11. 2025 17:42 Domácí
Šéf Motoristů sobě Petr Macinka chce znát právní důvody, které má prezident Petr Pavel proti tomu, aby jmenoval ministrem životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Macinka řekl, že požádal o termín schůzky u prezidenta Pavla.
