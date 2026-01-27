Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká
27. 1. 2026 16:58 Domácí
Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka ministrem, dojde k mimořádným důsledkům. Pavel jeho slova označil za vydírání. „Přeji si, aby vedoucí české delegace summitu NATO byl předseda vlády,“ sdělil Macinka na tiskové konferenci.
00:30
Chovatel dostal za nezákonné obchodování se zvířaty podmínku
Krimi27. 1. 2026 17:20
04:28
Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká
Domácí27. 1. 2026 16:58
02:25
Radixact umožňuje efektivnější léčbu obtížně léčitelných onkologických pacientů v pražské VFN
Domácí27. 1. 2026 15:48
02:34
Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu plynu z Ruska, oznámil Fico
Zahraniční27. 1. 2026 15:48
01:15
Agenti ICE nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána
Zahraniční27. 1. 2026 15:42
00:45
Řidič kamionu před jízdou vypil láhev whisky
Krimi27. 1. 2026 15:10
01:26
Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále
Domácí27. 1. 2026 14:50
02:17
Musí to vést k odvolání Macinky, řekl šéf ODS, Malé z ANO vadí styl komunikace
Domácí27. 1. 2026 14:14
00:33
Ben Cristovao vydal motivační song Vlajka. Inspiroval se tlakem, který zažívají olympionici
Společnost27. 1. 2026 13:30
02:23
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Domácí27. 1. 2026 13:28
00:46
Celníci při razii našli drogy, zakázané střelné pero i kradená elektrokola
Krimi27. 1. 2026 13:00
00:57
Je tu další pokus sesadit Okamuru. Je hlásnou troubou Kremlu, řekl šéf TOP 09
Domácí27. 1. 2026 12:32
00:30
Dominika Myslivcová v centru pozornosti. Píší, že bere tátu třem malým dětem
Lifestyle27. 1. 2026 12:00
00:41
Sněžný levhart potrhal ženu, chtěla si ho vyfotit
Zahraniční27. 1. 2026 11:40
00:41
Naháč, který řídil dopravu v Opavě, skončil v nemocnici
Krimi27. 1. 2026 11:38
00:13
Vánoční dárek pro jihlavskou zoo. Komba
Domácí27. 1. 2026 11:34
Následující videa
02:25
Radixact umožňuje efektivnější léčbu obtížně léčitelných onkologických pacientů v pražské VFN
04:17
Svědčí to o ješitnosti a jájinkovství Petra Macinky, řekl Rakušan
01:26
Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále
02:17