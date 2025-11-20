Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, řekl Macinka po jednání s Pavlem

Domácí
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. Macinka před jednáním neodpověděl na otázku, zda bude chtít vědět, jestli prezident Pavel akceptuje Filipa Turka jako kandidáta do vlády. „Určitě jsme se bavili o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí,“ řekl šéf Motoristů.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz

