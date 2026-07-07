Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka

Domácí
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poznamenal, že neví, jaký program bude mít v Ankaře prezident. „Myslím, že obsah summitu je daný. Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ pronesl Macinka před odletem.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:37

První odlétá Babiš. Bude to zážitek, řekl o summitu premiér
Domácí
7. 7. 2026 8:24
00:51

Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka
Domácí
7. 7. 2026 8:16
00:55

Macron v Damašku podpořil „novou Sýrii“. Chce svobodný a pluralitní stát
Zahraniční
7. 7. 2026 7:08
03:27

Jan Čenský se synem ve Varech: Jablko se od stromu odkutálelo, přiznává herec
Společnost
7. 7. 2026 0:06
00:51

Pojď, kde je Varaždín. To pravé Chorvatsko objevíte na jeho severu
Zahraniční
7. 7. 2026 0:06
03:34

Belgian Air Force Days 2026
Technika
7. 7. 2026 0:06
02:19

Značka Ducati si k narozeninám dala novinku do terénu. Vyzkoušeli jsme ji
Technika
7. 7. 2026 0:06
02:03

Zrekonstruovaný venkovský dům z roku 1829 v Křeči je na prodej za 21 milionů
Lifestyle
7. 7. 2026 0:06
03:02

Žádné krize jsme řešit nemuseli, pochvaluje si Milan Peroutka manželství s Dominikem
Společnost
7. 7. 2026 0:06
02:30

Zemřel psycholog Petr Šmolka, průkopník manželského poradenství. Bylo mu 80 let
Společnost
6. 7. 2026 18:50
01:54

Do Česka přiletěl první armádní Embraer
Technika
6. 7. 2026 18:28
26:31

ROZHOVARY: Nejtěžší úkol pro herečku je být krásná, říká Pavla Tomicová
Společnost
6. 7. 2026 17:00
00:51

Tyto hodiny od Tiffanyho měří čas od vzniku USA
Zahraniční
6. 7. 2026 16:14
01:26

Pozor na dovolené, jižní Evropa hoří
Zahraniční
6. 7. 2026 13:50
01:03

Nejstaršímu pilotovi kluzáků v Česku je 93 let, stále létá
Domácí
6. 7. 2026 13:32
01:55

Pět lužických jezer spojily kanály, vznikl vodní ráj
Zahraniční
6. 7. 2026 13:12
00:39

Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní
Domácí
6. 7. 2026 11:06
02:25

Tuzemský červený koberec už nepůsobí levně, ale nadčasově, říká Tatiana Kovaříková
Společnost
6. 7. 2026 11:00
52:44

Příběhy Duše s Miroslavem Etzlerem
Domácí
6. 7. 2026 11:00
00:26

Ve Vraclavi otevřeli planetární stezku. Sluneční soustava je v měřítku 1 : 1 miliardě
Domácí
6. 7. 2026 10:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.