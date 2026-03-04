Systém Drozd se musí modernizovat, řekl Macinka. V Senátu hájil postup vlády
4. 3. 2026 18:30 Domácí
Senátoři v závěru středeční schůze jednali o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. V Senátu k tomuto bodu vystoupil také vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Senátory opakovaně ubezpečil, že vláda dělá vše pro to, aby Čechům v regionu pomohla.
04:16
Systém Drozd se musí modernizovat, řekl Macinka. V Senátu hájil postup vlády
Domácí4. 3. 2026 18:30
00:21
Trump rozšířil vojenské operace. Po útoku na Írán nasadil americké síly také v Ekvádoru
Zahraniční4. 3. 2026 18:06
00:20
Americká ponorka v Indickém oceánu potopila íránskou loď
Zahraniční4. 3. 2026 16:20
01:06
Zničujícím způsobem vítězíme, prohlásil Hegseth
Zahraniční4. 3. 2026 15:56
02:27
Senát kývl na odložení superdávky o čtvrt roku
Domácí4. 3. 2026 15:34
00:52
Na severu Brna otevře nové nákupní centrum
Domácí4. 3. 2026 15:06
04:50
Masivní krvácení do břicha a operace. Kristýnu Leichtovou zachránila dcera
Společnost4. 3. 2026 15:06
00:25
Protivzdušná obrana NATO zničila íránskou střelu mířící do Turecka
Zahraniční4. 3. 2026 15:04
01:30
Vondráčková o Snowboarďácích: Tohle se v životě nedotočí, co to je tady za bordel
Společnost4. 3. 2026 15:02
00:22
Kavárna na nové náplavce zůstává zavřená
Domácí4. 3. 2026 13:40
00:42
V Temelíně vyvezli z reaktoru radioaktivní palivo
Domácí4. 3. 2026 12:46
00:19
Izrael sestřelil rakety novou laserovou zbraní
Zahraniční4. 3. 2026 12:44
00:27
Tenistka Aryna Sabalenková se před startem turnaje v Indian Wells zasnoubila
Sport4. 3. 2026 12:24
01:12
Po tragické střelbě se omezeně otevřel úřad v Chřibské
Domácí4. 3. 2026 12:22
00:46