Amatérský astronom staví jeden z největších teleskopů

Petr Mirčev je mužem mnoha zájmů. Vedle malování, kdy mu pod rukama vznikají obrazy evokující impresionismus, ho můžete potkat také v jeho rozlehlé dílně. Tam si mimo jiné vyrábí součástky ke svým astronomickým dalekohledům. Skládá optiku i mechaniku a v neposlední řadě si dokonce brousí zrcadla budoucích teleskopů. Musí pracovat s přesností v řádu nanometrů, což je v domácích podmínkách mimořádně náročné. I drobná nepřesnost by znamenala rozmazaný obraz. Celý proces proto vyžaduje velkou trpělivost a přesnost. Aktuálně opracovává skleněný kotouč o průměru 700 mm. Jestli se mu to povede, bude mít 3. největší zrcadlový teleskop v Česku. V dílně má už ale připravené další dva skleněné kotouče o průměru 880 a 1 000 mm.
video: Martin Chamer, iDNES.cz
