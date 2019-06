VIDEO: Kardiaci by neměli v horku chodit během dne ven Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kardiaci by neměli v horku chodit během dne ven

Když udeří vedra, měli by lidé s chorobami srdce být opatrní a měli by vědět, že se při nadměrném horku a nevhodném chování vystavují vyššímu riziku zdravotních komplikací. Co pacientům se srdečními chorobami ve vedru hrozí a jak tomu předejít? V Rozstřelu odpovídal primář kardiologie v Nemocnici Na Homolce profesor Petr Neužil.

video: iDNES.cz