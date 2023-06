VIDEO: Znovu se u nás zabydlela blbá nálada, řekl Pavel po 100 dnech ve funkci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znovu se u nás zabydlela blbá nálada, řekl Pavel po 100 dnech ve funkci

U vstupu do Pražského hradu zmizely plošné zátarasy, prezident Petr Pavel je nechal odstranit. A jmenoval generálem šéfa civilní kontrarozvědky BIS Michala Koudelku, což bývalý prezident Miloš Zeman několik let odmítal. To jsou jen dva příklady, jak dal nový prezident Pavel v prvních sto dnech na Hradě najevo, že bude hodně jiný než jeho předchůdce.

video: ČTK