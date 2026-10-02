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Prezident Pavel s manželkou čtou dětem o pejskovi a kočičce

Domácí
Petr a Eva Pavlovi přečetli dětem povídání Josefa Čapka o pejskovi a kočičce, jak si dělali dort. Prezident Pavel k tomu napsal: „Ať už sáhnete po české pohádce jako my po té o pejskovi a kočičce, nebo jakémkoli jiném příběhu, je to jeden z nejlepších způsobů, jak strávit čas s těmi nejmenšími.“
video: Youtube / Petr Pavel
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