Pavel jmenoval Hladíka do funkce ministra životního prostředí

Lidovec Petr Hladík se dočkal jmenování ministrem životního prostředí. Prezident Petr Pavel ho jmenoval den poté, co se ujal funkce hlavy státu. Hladík na to musel čekat, protože bývalý prezident Miloš Zeman to v rozporu s Ústavou odmítal udělat. Fiala hned nového ministra uvede do úřadu.

video: ČTK