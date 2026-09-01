Petr Pavel na Konicku zahájil školní rok
1. 9. 2026 8:20 Domácí
Za potlesku místních dorazil do Brodku u Konice prezident republiky Petr Pavel. V obci na Prostějovsku přivítal do nového školního roku žáky prvních tříd. Poté ještě setká se starosty obcí mikroregionu Konicko.
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Petr Pavel na Konicku zahájil školní rok
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