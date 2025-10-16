Pavel dokončil obměnu Ústavního soudu. Senát kývl na Bartoně a Smolka
16. 10. 2025 15:06 Domácí
Senát kývl na to, aby prezident Petr Pavel jmenoval Michala Bartoně a Martina Smolka jako nové ústavní soudce. „Jsou to zjevně slušní lidé, vynikající právníci a zodpovědní občané,“ prohlásil Pavel, který je přišel osobně do Senátu podpořit. „Uzavírají mou představu o podobě Ústavního soudu,“ řekl senátorům prezident. Bartoň dostal v tajné volbě 53 z 58 hlasů, Smolek 44 z 58 hlasů.
01:23
