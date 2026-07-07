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Zúčastním se neformální večeře lídrů, řekl Pavel. Odtajňuje další program

Domácí
Prezident Pavel uvedl, že bude mít řadu bilaterálních jednání se svými protějšky. Summit podle něj bude mít tři priority, mimo jiné výdaje na obranu či podpora Ukrajiny. „Dneska se zúčastním byznys fóra obranného průmyslu. ČR má řadu menších firem, které mají přínos,“ řekl Pavel.
video: iDNES.tv
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