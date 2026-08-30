S Macinkou se nepotřebuji usmiřovat, jeho vyjádření beru jako folklor, řekl Pavel
30. 8. 2026 12:14 Domácí
Prezident Petr Pavel v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že nevidí důvod k usmiřování s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident podle svých slov k Macinkovi nechová žádný negativní nebo nepřátelský vztah. „Beru některá jeho vyjádření spíše jako takový folklor, protože on prostě takový je,“ řekl prezident.
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