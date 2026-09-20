Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pavel letí do USA. Vystoupí s projevem v OSN, navštíví i Nebrasku

Domácí
Prezident Petr Pavel zamířil v neděli po poledni do Spojených států. Českou delegaci povede na 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde vystoupí s národním projevem. Valného shromáždění se zúčastní i ministr zahraničních věcí Petr Macinka.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:47

SESTŘIH: Jablonec - Zlín 1:1
Sport
20. 9. 2026 17:40
03:09

Pozor na zpochybňování článku 5 NATO, reaguje Pellegrini na Fica
Zahraniční
20. 9. 2026 17:36
00:33

Neberme si příklad. Pavel považuje Ficova slova o článku 5 NATO za závažná
Domácí
20. 9. 2026 17:18
03:00

Čína láká stále více turistů. Kuang-si nabízí scenérie jako z pohádky
Zahraniční
20. 9. 2026 17:00
03:00

SESTŘIH: Hradec Králové - Teplice 0:2
Sport
20. 9. 2026 15:54
01:09

Vyhrožoval zdravotníkům i školákům, soud ho poslal do vazby
Krimi
20. 9. 2026 15:32
00:40

Farmáři z Pardubicka mají unikátní chov wagyu
Domácí
20. 9. 2026 15:00
02:52

Pavel letí do USA. Vystoupí s projevem v OSN, navštíví i Nebrasku
Domácí
20. 9. 2026 14:46
00:58

Vláda představí opatření proti drahým palivům. Zítra
Domácí
20. 9. 2026 14:08
01:46

Havlíček odmítá hon za procenty na obranu. Šetříte kosmeticky, řekl Jurečka
Domácí
20. 9. 2026 13:38
02:35

Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, má ochránit archiválie do příjezdu hasičů
Domácí
20. 9. 2026 12:04
03:20

Budu bojovat za konec války, impotence Evropy je strašná, říká Babiš
Domácí
20. 9. 2026 10:30
04:53

Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico
Zahraniční
20. 9. 2026 10:26
01:15

Pilot představuje kokpit L39 Sky Fox - lovce dronů
Domácí
20. 9. 2026 10:04
02:51

Největší útok na Moskvu. Během voleb udeřily stovky ukrajinských dronů
Zahraniční
20. 9. 2026 9:32
01:00

Kodaňské Kaktus Towers nejprve dráždily, dnes jsou hitem
Lifestyle
20. 9. 2026 0:06
04:01

Tlak je obrovský. Dáváme hodně na modlitby, říkají o StarDance Petra Nesvačilová a Filip Hudlický
Společnost
20. 9. 2026 0:06
01:34

Audi A2 e-tron těží z propracované aerodynamiky
Technika
20. 9. 2026 0:06
11:39

Na co zírá mašinfíra: Posledním vlakem na staré nádraží v Mimoni
Technika
20. 9. 2026 0:06
02:08

Na co zírá mašinfíra: Posledním vlakem na staré nádraží v Mimoni za 2 minuty
Technika
20. 9. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×