Ať se volí od šestnácti let, řekl prezident v debatě se studenty

„Mějme rovná práva a podmínky pro všechny,“ ve studentské debatě podpořil Pavel svazky osoby stejného pohlaví. „Lepší je kompromis než nic,“ komentoval spory o to, zda se sňatkům osob téhož pohlaví má říkat manželství. „Role prezidenta není být aktivistický,“ řekl také prezident Pavel při diskusi o tomto tématu. Dostal také otázku na to, co říká šíření různých dezinformací a hoaxů. „Lhát není trestný čin ani přestupek. Jestli někdo vědomě lže máme dát najevo, že se chová neeticky,“ uvedla hlava státu. Co dalšího v debatě zaznělo? Podívejte se na její sestřih.

video: zavolime.cz