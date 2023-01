VIDEO: Začíná mi být skoro líto, že to končí, říká Pavel o předvolební kampani Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začíná mi být skoro líto, že to končí, říká Pavel o předvolební kampani

Když jde ve finále předvolební kampaně o hodně, baví mě to víc. Prezidentský kandidát Petr Pavel to ve středu odpoledne uvedl na tiskové konferenci. Nyní mu začíná být skoro líto, že to končí, řekl v nadsázce chvíli před setkání s podporovateli na pražském Staroměstském náměstí na akci „Všichni za pravdu!“.

