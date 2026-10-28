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Nepromarněte čas, apeloval Pavel, ať politici připraví zemi na hrozící rizika

Domácí
Ochota udělat víc, než se od občana běžně čeká, spojuje podle prezidenta Petra Pavla osobnosti, které zásadní měrou přispívají k rozvoji země. Pavel to řekl v projevu ke státnímu svátku před předáváním vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. „Dobré věci nevznikají samy od sebe. V žádném oboru a v žádné době. Vyrůstají z odvahy, obětí i z ochoty přijmout nepohodlí,“ řekl prezident.
video: ČTK, iDNES
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