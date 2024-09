VIDEO: Pavel: Smrt Nasralláha může eskalovat situaci na Blízkém východě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud se potvrdí, že šéf hnutí Hizballáh je mrtev, tak je to potenciál k další eskalaci situace na Blízkém východě. Řekl to dnes prezident Petr Pavel poté, co v Černoučku na Litoměřicku vhodil hlas do urny ve druhém kole senátních voleb. Zabití nejvyššího vůdce šíitského militantního hnutí Hizballáh Hasana Nasralláha dnes oznámila izraelská armáda.

video: ČTK