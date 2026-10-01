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Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil

Domácí
Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává smysl jejich životu. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví 100. narozeniny.
video: Petr Pavel
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