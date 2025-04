VIDEO: Prezident u soudu. Petr Pavel svědčil na žádost bývalého armádního kolegy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident u soudu. Petr Pavel svědčil na žádost bývalého armádního kolegy

Prezident Petr Pavel v pátek jako svědek vypovídal u soudu, který se zabývá žalobou generála ve výslužbě Vladimíra Halenky o odškodné za trestní stíhání. Halenka byl na jaře roku 2015 obviněn v kauze převodů vojenského materiálu, jeho stíhání státní zastupitelství později zastavilo. Pavel, který byl náčelníkem generálního štábu mezi lety 2012 a 2015, řekl, že pokud by Halenka obviněn nebyl, mohl by se pravděpodobně zúčastnit zahraničního vojenského kurzu v USA. O tom, zda by muž mohl povýšit na zástupce náčelníka generálního štábu, neuvažoval, protože pozice v té době nebyla uvolněná, uvedl.

video: iDNES.tv