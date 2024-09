VIDEO: Pokud nechceme doma jen nadávat, měli bychom chodit k volbám, řekl Pavel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud nechceme doma jen nadávat, měli bychom chodit k volbám, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel po volbě ve druhém kole senátních voleb řekl, že pokud lidé jen nechtějí nadávat doma, pak by měli chodit k volbám a starat se o to, co kandidáti nabízejí. Do budoucna by podle hlavy státu mohly být volby pouze jednodenní a mělo by být možné hlasovat i elektronicky. Účast voličů je totiž velmi nízká, před polednem to bylo mezi 10 a 15 procenty, což atakuje historické minimum pro 2. kolo voleb do Senátu.

video: ČTK