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Píchl v lese, přišel o signál a šel bos. Pro kamaráda ale charitativní jízdu nevzdal

Domácí
video: Ondřej Sejbal
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