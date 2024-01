VIDEO: Studenti sbírají svíčky z pietního místa u Karolina, vznikne z nich památka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Studenti začali se sběrem svíček, květin i vzkazů a fotografií na pietním místě před pražským Karolinem. Lidé tam za uplynulé dva týdny za oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy položili tisíce svíček a dalších připomínek. Podle zpravodaje ČTK sbírá svíčky asi 15 dobrovolníků, na sobě mají reflexní vesty. Svíčky a další předměty z pietního místa ukládají do beden. Měly by být uschovány na univerzitě, následně by z nich mohla vzniknout trvalá připomínka tragické události, při níž 21. prosince střelec zabil 14 lidí.

video: iDNES.tv