Pilot Aleš Svoboda se připravuje na vesmírnou misi

Zosobněním českých nadějí na druhou cestu do kosmu se devětatřicetiletý major Aleš Svoboda stal poté, co jej v roce 2022 Evropská kosmická agentura vybrala jako záložního astronauta. Brněnský rodák je však především bojový pilot, který stále létá na gripenu. A zároveň se věnuje zavádění stíhaček F-35 do české výzbroje.

video: Aleš Svoboda