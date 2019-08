VIDEO: Piloti se cítí ohroženi kvůli nekvalitním opravám vrtulníků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Piloti se cítí ohroženi kvůli nekvalitním opravám vrtulníků

Piloti z náměšťské letecké základny si včera postěžovali premiérovi Andreji Babišovi na nekvalitní práci státního podniku LOM Praha, který jim opravuje vrtulníky. Obávají se proto o svoji bezpečnost. „Mají pocit, že by to mohlo ohrožovat je osobně. To je velice špatná zpráva,“ uvedl premiér po setkání na letišti.

video: iDNES.tv