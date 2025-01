VIDEO: Zálohování nanečisto. Lidé vrátili do Kauflandu a Lidlu více než 1,4 milionu obalů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zálohování nanečisto. Lidé vrátili do Kauflandu a Lidlu více než 1,4 milionu obalů

Během necelých dvou let fungování pilotního projektu zpětného odběru PET láhví a plechovek přinesli zákazníci do prodejen Kaufland a Lidl více než 1,4 milionů obalů. Plošné zálohování v Česku chystá ministerstvo životního prostředí. Podle šéfa resortu Petra Hladíka by se s ním mělo začít nejpozději od začátku roku 2027.

video: iDNES.tv