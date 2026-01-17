Zdeněk Hřib byl znovu zvolen předsedou Pirátů
17. 1. 2026 11:36 Domácí
Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích volí nové vedení. Poslanec Zdeněk Hřib obhájil svou pozici předsedy strany, jeho vyzyvatelem byl místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz. Kromě toho si Piráti v Prachaticích vyberou také nové místopředsedy.
