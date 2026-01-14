Richterová se ptá, zda Babišovi nevadí Juchelkův poradce z neziskovky
14. 1. 2026 10:16 Domácí
Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová se ve Sněmovně podivuje, že hlavním poradcem ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelky je bývalý místopředseda Aliance pro rodinu Jan Gregor. „Neříkala tato vláda, že bude proti politickým neziskovkám?“ zeptala se před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě.
