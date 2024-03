VIDEO: Pivo je Achillova pata české gastronomie, řekl Luboš Kastner Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pivo bylo tahákem české gastronomie. V současné době se to ale stává trochu Achillovou patou. Marže na pivu je srovnatelná s obědovým menu. Pivo je tahák, ale nepřináší hospodskému tolik peněz, jak si národ myslí,“ uvedl Luboš Kastner v pořadu Co na to vaše peněženka. Člověk, který si hospodu založenou na pivu vezme, si podle Kastnera nevydělá na standardní náklady života. Takový ekonomický model se podle jeho slov dostal do autu.

video: CNN Prima News