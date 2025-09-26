Pivovar Budvar chystá velkou proměnu
26. 9. 2025 16:02 Domácí
Budějovický Budvar se chystá ve svém areálu postavit úplně nové návštěvnické centrum, chce přidat také hodně zeleně a kolem areálu pak ve výšce několika metrů povede lávka pro turisty. První etapa má být hotová v roce 2028, vše by mohlo být v roce 2030. Náklady přesáhnou 800 milionů korun.
02:00
Na Dni železnice nechyběl nejrychlejší Vectron světa ani nový Traxx
Technika26. 9. 2025 17:06
01:13
Úřad vlády vystavuje vozy Veřejné bezpečnosti i prezidentské limuzíny
Domácí26. 9. 2025 17:04
00:47
Památník z chmelových sloupů připomíná zaniklý kostel u Blšan
Domácí26. 9. 2025 16:28
00:39
Moštujeme rychle a levně. Na Turkově černé stavbě se objevila plachta recesistů
Domácí26. 9. 2025 16:10
03:49
Na trať vyrazil český „Orient express“, historický vůz nabízí jedinečný zážitek
Domácí26. 9. 2025 16:06
01:24
Pivovar Budvar chystá velkou proměnu
Domácí26. 9. 2025 16:02
02:45
Je to typický příklad korupce, říká státní zástupce Borgula
Domácí26. 9. 2025 14:44
02:19
Útok nožem v pražské MHD. Policisté ošetřili dva pobodané
Krimi26. 9. 2025 14:34
00:41
Řidič Jawy se snažil na lesní cestě setřást policisty, sám jízdu nezvládl
Krimi26. 9. 2025 13:58
00:37
„Borat“ si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku
Společnost26. 9. 2025 12:30
00:54
Erdogan musel čekat na chodníku. V New Yorku ho zastavila kolona Donalda Trumpa
Zahraniční26. 9. 2025 12:24
00:53
Trump přivítal Erdogana v Bílém domě. Jednání se zaměří na spolupráci a krizi v Gaze
Zahraniční26. 9. 2025 12:24
00:58
„Bába pod kořenem“ radí, komu dát hlas ve volbách
Domácí26. 9. 2025 12:20
00:37
Zloděj v Ostravě marně zkoušel novou fintu
Krimi26. 9. 2025 12:18
00:17
V Týništi nad Orlicí budují nový most
Domácí26. 9. 2025 12:12
00:35
Zásahová jednotka zaskočila vařiče pervitinu v chatce
Krimi26. 9. 2025 11:58
00:13
Policejní pyrotechnici zasahují při nálezu víc jak 750 kg munice
Krimi26. 9. 2025 11:40
00:46