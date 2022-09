VIDEO: Pivovar Starobrno poodhalil svá tajemství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pivovar Starobrno poodhalil svá tajemství

Brněnský pivovar Starobrno nechal při oslavě 150 let od svého založení nahlédnout do prostor, kam se běžně nesmí. Konkrétně do staré spilky, což je část pivovaru, ve které probíhá kvašení piva, i do historických ležáckých sklepů.

video: iDNES.tv