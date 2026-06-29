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Pizza se smaženým sýrem je pro lidi zážitkem

Domácí
Na pizzu se dá přidat mnoho zajimavých ingrediencí, od klasických italských kombinací až po odvážné moderní kreace, můžete experimentovat s netradičními chutěmi. Smažený sýr s hranolkami a tatarkou je jedno z neoblíbenějších jídel u nás, a když se tento gastro úlet propojí, čeká vás neuvěřitelný zážitek.
video: iDNES.tv
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