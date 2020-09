VIDEO: Plánovanou silnici k budoucímu okruhu Plzně lidé nechtějí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plánovanou silnici k budoucímu okruhu Plzně lidé nechtějí

Zamýšlená výstavba nové silnice, která by byla pokračováním Slovanské aleje směrem na Božkov a napojila by se na poslední část východního obchvatu města Plzně, se nelíbí lidem, kteří by u ní bydleli. Padnout by musely stromy, zmizely by zahrádky i několik nemovitostí. Odpůrci stavby proto podepisují petici.

video: iDNES.tv